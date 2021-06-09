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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские хоккеисты стали призерами Суперлиги

Впервые отделения мужского хоккея на траве в СДЮШОР «Динамо» начало свою работу в 2012 году.

Возглавила подготовку будущих чемпионов МСУМК по хоккею на траве Диана Тагиева, которая в том же году сделала первый набор ребят в группы начальной подготовки. Путь подготовки будущих чемпионов был нелегким. Воспитанники постепенно все ближе и ближе поднималась на вершину пьедестала. И вот 18-20 июня в г. Винница состоялись последние игры финального тура чемпионата Украины по хоккею на траве среди мужчин (Суперлига). Денис Хмаренко в составе ХК «ОКС-ШВСМ» г. Винница стал чемпионом Украины и выполнил норматив мастера спорта Украины, а Богдан Товстолиткин в составе ХК «ОШВСМ-Феникс» Житомирская обл. завоевал серебряную награду и выполнил норматив кандидата в мастера спорта Украины, а также был признан лучшим вратарем чемпионата Украины.

Спорт Хоккей на траве
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10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
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16.00; 20.00
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Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
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13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
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12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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