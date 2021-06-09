Сумские хоккеисты стали призерами Суперлиги Впервые отделения мужского хоккея на траве в СДЮШОР «Динамо» начало свою работу в 2012 году.

Возглавила подготовку будущих чемпионов МСУМК по хоккею на траве Диана Тагиева, которая в том же году сделала первый набор ребят в группы начальной подготовки. Путь подготовки будущих чемпионов был нелегким. Воспитанники постепенно все ближе и ближе поднималась на вершину пьедестала. И вот 18-20 июня в г. Винница состоялись последние игры финального тура чемпионата Украины по хоккею на траве среди мужчин (Суперлига). Денис Хмаренко в составе ХК «ОКС-ШВСМ» г. Винница стал чемпионом Украины и выполнил норматив мастера спорта Украины, а Богдан Товстолиткин в составе ХК «ОШВСМ-Феникс» Житомирская обл. завоевал серебряную награду и выполнил норматив кандидата в мастера спорта Украины, а также был признан лучшим вратарем чемпионата Украины.