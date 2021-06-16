Посеред літа сумчанам покажуть весняну виставку

Сумська міська галерея презентує виставку живопису Юлії Клішиної “Свіжість весни”.
Художник, дизайнер, реставратор, іконописець, учасник різноманітних виставок та пленерів.
Своїм творчим кредо художниця вважає слова В.Полєнова: «Мистецтво має давати щастя і радість, інакше воно нічого не коштує».
Переглянути експозицію можна з 23 червня по 11 липня.
Офіційна презентація виставки – 23 червня о 16:30.
Вхід вільний з дотриманням умов карантинних обмежень.
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