Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:05243

Посеред літа сумчанам покажуть весняну виставку

Коли надворі – спекотне літо, хочеться трішки прохолоди. Ніжне, не гаряче повітря, тепле ласкаве сонечко, і квіти – така насолода буває лише навесні!

Сумська міська галерея презентує виставку живопису Юлії Клішиної “Свіжість весни”.

Художник, дизайнер, реставратор, іконописець, учасник різноманітних виставок та пленерів.

Своїм творчим кредо художниця вважає слова В.Полєнова: «Мистецтво має давати щастя і радість, інакше воно нічого не коштує».

Переглянути експозицію  можна з 23 червня по 11 липня.

Офіційна презентація виставки – 23 червня о 16:30.

Вхід вільний з дотриманням умов карантинних обмежень.

Досуг Анонс Выставка
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Тростянце пройдет «Вечер бокса с олимпийцами»
Сегодня 08:30

В Тростянце пройдет «Вечер бокса с олимпийцами»

26 июня в Круглом дворе пройдет «Вечер бокса с олимпийцами»....

«Виктория» с Сумщины сегодня сыграет в полуфинале чемпионата Украины (трансляция)
19.06.2021 14:23

«Виктория» с Сумщины сегодня сыграет в полуфинале чемпионата Украины (трансляция)

Сегодня, 19 июня, пройдут первые полуфиналы чемпионата Украины по футболу среди аматоров....

В Сумах пройдет чемпионат города по жиму
18.06.2021 14:00

В Сумах пройдет чемпионат города по жиму

Открытый чемпионат города по многоповторному жиму штанги лежа пройдет в воскресенье, 27 июня....

Сумчан приглашают отметить Международный день йоги
18.06.2021 10:39

Сумчан приглашают отметить Международный день йоги

Студия пилатеса и йоги Skyfeel организует ежегодные открытые занятия в парке им. Кожедуба на лужайке напротив Летней эстрады (возле бейсбольного...

У Сумській обласній бібліотеці відкривається фотовиставка
18.06.2021 09:22

У Сумській обласній бібліотеці відкривається фотовиставка

18 червня у Сумській обласній науковій бібліотеці відкривається фотовиставка «Радість буття»....

Новости

На Сумщине 26 новых случаев COVID-19 (подробности)
Сегодня 09:03
Власть меняется? Кабмин согласовал назначение нового главы Сумской ОГА
16.06.2021 14:02
За сутки в Украине обнаружили 835 новых случаев COVID-19
Сегодня 08:48
В Тростянце пройдет «Вечер бокса с олимпийцами»
Сегодня 08:30
Посеред літа сумчанам покажуть весняну виставку
Сегодня 08:05
В Сумах приют для бездомных животных и Центр ухода за животными объединятся
Вчера 18:21
На Чешке сумчанин попал в ловушку
Вчера 17:41
Вниманию жителей Сумщины: новые формы заявления и декларации на получение субсидии доступны в электронном формате
Вчера 17:39
В Украине в этом году на треть возрастут тарифы на отопление и горячую воду – Кабмин
Вчера 17:23
Як змінилися ціни на відпочинок на азовських курортах в 2021 році - експерти
Вчера 17:18
Более 37 млн гривен экологического ущерба нанесено на Сумщине добытчиками глины
Вчера 16:57
В Сумах полицейские разыскали без вести пропавшую 14-летнюю девочку и мужчину, который находился в розыске
Вчера 15:54
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Що потрібно купити для манікюру в домашніх умовах
Вчера 16:16
Мэрия готова помогать СНПО, иначе – «путь в один конец»
Вчера 15:54
788 млн гривень щороку недоотримують громади Сумської області від землі. Результати дослідження
Вчера 15:00
Скільки коштує громаді області Федорченко?
Вчера 12:15
У Ворглі на Кролевеччині відгримів перший фестиваль живої історії
21.06.2021 15:24
На Сумщине коронавирусные показатели идут вниз (итоги недели)
21.06.2021 13:02
Сумський прикордонний загін звертається до громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань
18.06.2021 13:11
На Сумщине завершилась основная сессия ВНО
18.06.2021 10:31
Зачем нужен наматрасник
16.06.2021 18:57
Коворкинг: в чем особенности и преимущества
16.06.2021 17:58
В Україні встановили нові карантинні норми
16.06.2021 17:25
Аппаратное лечение препятствует ухудшению зрения у детей ®
16.06.2021 15:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.15; 18.30; с 24.06.2021 - 20.35
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.35

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.