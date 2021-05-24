У Сумах Служба порятунку перевіряє заклади освіти Питання забезпечення ефективного протипожежного захисту об`єктів має особливий пріоритет для Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, інспекторський склад Сумського районного управління Головного управління ДСНС України у Сумській області проводить позапланові заходи державного нагляду (контролю) об'єктів закладів освіти незалежно від форм власності та підпорядкування.

При перевірці рятувальники приділяють увагу виконанню суб’єктами господарювання приписів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попередніх заходів органом державного нагляду (контролю). Насамперед перевірялись питання щодо шляхів евакуації, наявності та технічного стану систем протипожежного захисту, електричних мереж, облицювання зовнішніх стін будинків, утримання цокольних і підвальних поверхів, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання тощо.

Під час проведення перевірок, інспекторський склад Сумського районного управління Головного управління ДСНС України у Сумській області, нагадував, керівникам та відповідальним особам про основні вимоги правил пожежної безпеки, дії в разі виникнення пожежі, правила користування первинними засобами пожежогасіння та алгоритм дій в екстрених ситуаціях.

Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області