На Сумщине 11 новых случаев заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности) По состоянию на 22 июня в Сумской области 77 718 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 11 человек (Белопольский р-н - 2, Глухов р-н - 1, Путивльский р-н - 1, Сумы - 7).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1307 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Лебедин - 1, Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75 666 человек, из них за минувшие сутки - 17 (Белопольский р-н - 3, Глухов - 6, Глуховский р-н - 4, Сумы - 4).