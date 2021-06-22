На Сумщине 11 новых случаев заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 11 человек (Белопольский р-н - 2, Глухов р-н - 1, Путивльский р-н - 1, Сумы - 7).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1307 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Лебедин - 1, Сумы - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75 666 человек, из них за минувшие сутки - 17 (Белопольский р-н - 3, Глухов - 6, Глуховский р-н - 4, Сумы - 4).
В связи с уменьшением заболеваемости в городских больницах сокращают койки для больных коронавирусом....
Статистику рассказала сегодня, 22 июня, во время аппаратного совещания в мэрии начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....
По состоянию на 20 июня в Сумской области 77 693 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 19 июня в Сумской области 77 673 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 18 июня в Сумской области 77 654 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....