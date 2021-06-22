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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:091160

На Сумщине 11 новых случаев заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)

По состоянию на 22 июня в Сумской области 77 718 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 11 человек (Белопольский р-н - 2, Глухов р-н - 1, Путивльский р-н - 1, Сумы - 7).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1307 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Лебедин - 1, Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75 666 человек, из них за минувшие сутки - 17 (Белопольский р-н - 3, Глухов - 6, Глуховский р-н - 4, Сумы - 4).

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Общество Коронавирус
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Лука (Енріко Казароза, 2021)
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10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
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13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
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12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
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20.45; с 17.06.2021 - 22.00
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