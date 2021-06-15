Сколько сумчан лечатся от коронавируса в больницах?

По ее словам, на сегодня в городских больницах находятся 57 взрослых больных, всего 85.
5-й больнице лечатся 35 человек, из них 29 человек на кислородной поддержке, 7 в интенсивной терапии, 3 подключены к аппаратам ИВЛ.
В 4-й горбольнице 1 пациент.
В больнице Святого Пантелеймона (ЦРБ) 21 больной, в отделении интенсивной терапии двое.
В детской больнице 28 пациентов, из них 2 в интенсивной терапии. Также в больнице 53 с другими инфекционными патологиями.
В городских больницах 286 свободных койки для взрослых и 34 – для детей. Все с кислородом.
Кроме того, сумчане лечатся в медучреждениях областного подчинения: в областном центре инфекционных болезней 9 сумчан, 2 в интенсивной терапии, 1 на ИВЛ; в госпитале ветеранов 28 сумчан, 3 в интенсивной терапии.
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