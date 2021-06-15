В Сумах автомобиль сбил двух пенсионеров

По словам очевидцев, автомобиль сам покатился по дороге и наехал на пожилых людей, пишет Сумыпост.
На месте работала полиция и скорая помощь.
Подробности позже…
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