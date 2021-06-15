В Сумах автомобиль сбил двух пенсионеров 21 июня около 21.00 в Сумах на улице Лермонтова сбили двух пенсионеров.

По словам очевидцев, автомобиль сам покатился по дороге и наехал на пожилых людей, пишет Сумыпост. На месте работала полиция и скорая помощь. Подробности позже…