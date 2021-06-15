В Сумах на переходе сбили пенсионерку (видео) В ДТП на улице Героев Крут травмирована пожилая женщина.

ДТП произошло 19 июня, около 16 часов 40 минут. Предварительно, 25-летний водитель, управляя автомобилем ЗАЗ, не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Вследствие ДТП женщина получили телесные повреждения. Ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Стражи порядка оградили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.