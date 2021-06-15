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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:49173

В Сумах на переходе сбили пенсионерку (видео)

В ДТП на улице Героев Крут травмирована пожилая женщина.

ДТП произошло 19 июня, около 16 часов 40 минут. Предварительно, 25-летний водитель, управляя автомобилем ЗАЗ, не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Вследствие ДТП женщина получили телесные повреждения. Ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Стражи порядка оградили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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