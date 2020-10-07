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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской лучник пробился на Олимпиаду

17-21 июня в Париже проходил последний отборочный турнир на олимпийские игры в Токио.

В индивидуальных стрельбах сумчанин Алексей Гунбин стал четвертым, перестреляв в ¼ финала коллегу по команде Георгия Иваницкого из Львова 6:4 (28:28, 28:28, 28:29, 28:26, 28:26). В полуфинале сумчанин проиграл Дану Олару из Молдовы, а в бронзовом финале финну Антти Викстрему.

Мужская сборная Украины c Иваницким, Гунбиным и студентом СумГПУ им. А.С.Макаренко черновчанином Иваном Кожокаром также была четвертой, но этого не хватило для лицензирования - в Токио едут первые три команды.

Спорт Алексей Гунбин Стрельба из лука
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Поганці (Ренні Харлін, 2021)
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Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
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13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
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12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
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