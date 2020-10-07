Сумской лучник пробился на Олимпиаду 17-21 июня в Париже проходил последний отборочный турнир на олимпийские игры в Токио.

В индивидуальных стрельбах сумчанин Алексей Гунбин стал четвертым, перестреляв в ¼ финала коллегу по команде Георгия Иваницкого из Львова 6:4 (28:28, 28:28, 28:29, 28:26, 28:26). В полуфинале сумчанин проиграл Дану Олару из Молдовы, а в бронзовом финале финну Антти Викстрему.

Мужская сборная Украины c Иваницким, Гунбиным и студентом СумГПУ им. А.С.Макаренко черновчанином Иваном Кожокаром также была четвертой, но этого не хватило для лицензирования - в Токио едут первые три команды.