Сумчан ждет жаркая неделя

Сохранится жаркая, сухая погода.
22 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +17 .. + 22 °С, днем +28 .. + 33 °С.
23 - 24 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +17 .. + 22 °С, днем +30 .. + 35 °С.
17 июня погоду на Сумщине будет определять юго-восточная периферия антициклона....
16 июня погоду на Сумщине будет определять малоградиентное поле пониженного давления и атмосферный фронт....
15 июня погоду на Сумщине будет определять малоградиентное поле пониженного давления....
В начале новой недели на Сумщине сохранится теплая, неустойчивая погода, ожидаются кратковременные дожди с грозами, преимущественно в дневные часы....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу...