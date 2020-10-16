Пять выпускников c Сумщины сдали ВНО по математике на 200 баллов Самые высокие результаты за тестирование по математике на Сумщине имеют пять участников.

Об этом в соцсетях сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко, пишет Суспільне Суми.

Максимальные результаты получили выпускники трех заведений Сум и Шосткинской громады, отметил он. В частности, это - один участник из Сумской гимназии №1, двое - из Сумской классической гимназии, еще двое - из Шосткинского учебно-воспитательного комплекса специализированная школа I-III ступеней - лицей.

Ирина Наталуха из Сумской гимназии №1 получила 200 баллов не только по математике, но и по английскому языку. Об этом сообщила директор гимназии Лариса Симоненко.