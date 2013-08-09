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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:01265

Конотопчанка заняла пятое место на чемпионате Европы

20 июня в португальском Назаре завершился чемпионат Европы по пляжному футболу.

Впервые в нем приняла участие сборная Украины. в составе которой капитанила воспитанница сумского футбола конотопчанка Юлия Дехтяр.

После поражений от Испании 2:4 и Швейцарии 1:6 наши девчата сумели обыграть Нидерланды 4:3 и занять в группе третье место. А в матче за 5-е место обыграли Чехию 2:0.

Чемпионками стали англичанки. Обыгравшие в финале испанок 3:1. «Бронза» у россиянок, обыгравших швейцарок 6:0.

Спорт Пляжный футбол
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