Конотопчанка заняла пятое место на чемпионате Европы

Впервые в нем приняла участие сборная Украины. в составе которой капитанила воспитанница сумского футбола конотопчанка Юлия Дехтяр.
После поражений от Испании 2:4 и Швейцарии 1:6 наши девчата сумели обыграть Нидерланды 4:3 и занять в группе третье место. А в матче за 5-е место обыграли Чехию 2:0.
Чемпионками стали англичанки. Обыгравшие в финале испанок 3:1. «Бронза» у россиянок, обыгравших швейцарок 6:0.
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