Сумские пляжники и пляжницы отличились на чемпионате Украины На выходных прошло сразу два тура чемпионата Украины по пляжному волейболу.

В Харьков прошел тур 1*, в котором новокаховско-прилукская мужская пара Александр Бойко / Алексей Бублик. Представлявшая Сумской центр олимпийской подготовки, заняла первое место. Женская пара сумчанок, тоже из ЦОП, Екатерина Удовенко / Елизавета Тарасенко заняла второе место. Дарья Донская и Таисия Кальченко были пятыми, Кристина Ермоченко и Дарья Зима – седьмыми.

В Трускавце завершился тур 2*. Там тоже не обошлось без наших ЦОПовцев. Среди мужских команд 2-е место заняла пара Юрий Бокшан / Михаил Скукис (Ужгород / Свалява), 7-е место заняла сумско-черноморская пара Никита Ангелов / Григорий Штурхаль. Среди женских команд 3-е место заняли киевлянки Елена Головченко / Елена Борисенко.