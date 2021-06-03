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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:22275

Сумские пляжники и пляжницы отличились на чемпионате Украины

На выходных прошло сразу два тура чемпионата Украины по пляжному волейболу.

В Харьков прошел тур 1*, в котором новокаховско-прилукская мужская пара Александр Бойко / Алексей Бублик. Представлявшая Сумской центр олимпийской подготовки, заняла первое место. Женская пара сумчанок, тоже из ЦОП, Екатерина Удовенко / Елизавета Тарасенко заняла второе место. Дарья Донская и Таисия Кальченко были пятыми, Кристина Ермоченко и Дарья Зима – седьмыми.

В Трускавце завершился тур 2*. Там тоже не обошлось без наших ЦОПовцев. Среди мужских команд 2-е место заняла пара Юрий Бокшан / Михаил Скукис (Ужгород / Свалява), 7-е место заняла сумско-черноморская пара Никита Ангелов / Григорий Штурхаль. Среди женских команд 3-е место заняли киевлянки Елена Головченко / Елена Борисенко.

Спорт Пляжный волейбол
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Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
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Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
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13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
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12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
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