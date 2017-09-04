Сумские бейсболисты стартовали в чемпионате Украины 19-20 июня в Сумах прошли игры чемпионата Украины по бейсболу.

В городском парке на бейсбольном поле встретились команды, играющие в подгруппе 2 первой лиги, «Сумские вороны» и «East side» из Харькова. Первую встречу выиграли хозяева 7:6, вторую – гости 18:21.

После двух встреч сумчане на втором месте в подгруппе, уступая харьковчанам, у которых 3 победы и 1 поражение. Также с ними играет «Десант» из Николаева (0-2).