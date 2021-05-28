Житель Сумщины задушил брата и пытался сжечь тело Происшествие произошло 19 июня, около 18 часов, в селе Сосновка на Конотопщине.

В полицию поступило сообщение от 58-летней местной жительницы об обнаружении полуобгорелого тела своего сына. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством отдела полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска, следователи и другие сотрудники нашего отдела полиции оперативно установили ход событий того дня, - рассказывает начальник Конотопского районного отдела полиции Сергей Забозлаев. - Оказалось, что во время совместного распития алкоголя между 37-летним мужчиной и его 33-летним братом возник конфликт. Мужчины начали душить друг друга. Младший брат оказался сильнее и задушил старшего. После чего облил его горючим веществом, поджег и начал копать яму, чтобы скрыть следы своего преступления. Но завершить задуманное злоумышленнику не удалось, поскольку в то время домой вернулась их мать, и вызвала полицию. А мужчина, чтобы избежать наказания, скрылся с места происшествия».

На поиски злоумышленника всех работников Конотопского районного отдела полиции подняли по сигналу «Тревога». И уже через несколько часов согласованных оперативно-розыскных мероприятий он был найден.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения и сообщения о подозрении.

В полиции открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются обстоятельства и причины смерти потерпевшего.

Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.