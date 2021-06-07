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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Шосткинцы стали чемпионами Украины

Завершился Чемпионат Украины по хоккею на траве среди мужчин.

В финале винницкий «ОКС-ШВСМ-ЦОП» в двух встречах победил команду ХК «Феникс» (Житомирская область) и в очередной раз подтвердил звание сильнейшей команды Украины.

В борьбе за бронзовые награды чемпионата между командами «ШВСМ-Олимпия» (Винница) и Сборной Черкасской области две победы добыли виннитчане.

В течение сезона в составе чемпионов Украины играли воспитанники шосткинского хоккея Данила Якибюк, Владислав Цыбулько и Богдан Головчук. Бронзовые награды чемпионата получили воспитанники шосткинского хоккея Вячеслав Махотков, Егор Махотков, Константин Колиенко и Ростислав Яковенко.

Спорт Хоккей на траве
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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