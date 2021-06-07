Шосткинцы стали чемпионами Украины Завершился Чемпионат Украины по хоккею на траве среди мужчин.

В финале винницкий «ОКС-ШВСМ-ЦОП» в двух встречах победил команду ХК «Феникс» (Житомирская область) и в очередной раз подтвердил звание сильнейшей команды Украины.

В борьбе за бронзовые награды чемпионата между командами «ШВСМ-Олимпия» (Винница) и Сборной Черкасской области две победы добыли виннитчане.

В течение сезона в составе чемпионов Украины играли воспитанники шосткинского хоккея Данила Якибюк, Владислав Цыбулько и Богдан Головчук. Бронзовые награды чемпионата получили воспитанники шосткинского хоккея Вячеслав Махотков, Егор Махотков, Константин Колиенко и Ростислав Яковенко.