В чемпионате Сумщины лидируют глуховчане

Высшая лига
«Аграрник-Авангард» Белополье 9:1 «Ромны-Рятувальник»
«Украина» Токари 0:3 «Велетень» Глухов
«Явор» Краснополье 4:1 ФК «Кролевец»
«Нефтяник» Ахтырка 0:0 «Колос» Севериновка
После этих матчей лидирует «Велетень» - 9 очков (в 3 играх). Дальше – «Нефтяник» - 7 (3), «Аграрник-Авангард» и «Явор» - по 6 (3)…
Первая лига
ФК «Дружба» 2:1 «Дружба» (Сосновка)
«Лидер» 1:3 «Колос» (Шостка)
«Велетень-2» 1:1 ФК «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили»
После этих матчей лидирует «Колос» с 12 очками, дальше - ФК «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» и «Велетень-2» - по 7, ФК «Дружба» - 6…
Сегодня, 19 июня, прошли первые матчи ½ финала чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
Сегодня, 19 июня, пройдут первые полуфиналы чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
Определились все участники полуфиналов чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
12 июня прошли матчи 3-го тура чемпионата области по футболу....
Сегодня, 12 июня, в Сумах прошел матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге....