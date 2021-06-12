В чемпионате Сумщины лидируют глуховчане 19 июня были сыграны матчи 4-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

«Аграрник-Авангард» Белополье 9:1 «Ромны-Рятувальник»

«Украина» Токари 0:3 «Велетень» Глухов

«Явор» Краснополье 4:1 ФК «Кролевец»

«Нефтяник» Ахтырка 0:0 «Колос» Севериновка

После этих матчей лидирует «Велетень» - 9 очков (в 3 играх). Дальше – «Нефтяник» - 7 (3), «Аграрник-Авангард» и «Явор» - по 6 (3)…

Первая лига

ФК «Дружба» 2:1 «Дружба» (Сосновка)

«Лидер» 1:3 «Колос» (Шостка)

«Велетень-2» 1:1 ФК «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили»

После этих матчей лидирует «Колос» с 12 очками, дальше - ФК «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» и «Велетень-2» - по 7, ФК «Дружба» - 6…