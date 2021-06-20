В Глухове пожарные оперативно ликвидировали возгорание в многоквартирном доме 19 июня в 12:16 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в четырехэтажном жилом доме на ул. Курлука в г. Глухов.

На тушение направили дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова пожарные обнаружили горение входной двери в подвал подъезда и дверной коробки. Образовалось задымление. В 12:36 возгорание локализовали, а в 12:47 ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, жительница квартиры на втором этаже из окна увидела, что у дверей горит картонная коробка, в которой находилась бумага и прочий горючий мусор. Женщина решила самостоятельно укротить пожар, а потому набрала дома воду в ведро и выбежала во двор. Но к тому времени огонь перекинулся на саму дверь, и уже после этого жительница дома позвонила спасателям.