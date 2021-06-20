В Глухове пожарные оперативно ликвидировали возгорание в многоквартирном доме

На тушение направили дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытии на место вызова пожарные обнаружили горение входной двери в подвал подъезда и дверной коробки. Образовалось задымление. В 12:36 возгорание локализовали, а в 12:47 ликвидировали.
Всего на тушение привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, жительница квартиры на втором этаже из окна увидела, что у дверей горит картонная коробка, в которой находилась бумага и прочий горючий мусор. Женщина решила самостоятельно укротить пожар, а потому набрала дома воду в ведро и выбежала во двор. Но к тому времени огонь перекинулся на саму дверь, и уже после этого жительница дома позвонила спасателям.
18 июня в 17:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном хозяйстве по ул. Рабочая в г....
17 июня в 18:46 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в пер. Братский в г....
Сегодня, 18 июня, в 2:12 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании летней кухни в пер. Яблоневый в...
17 июня в 16:10 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Свемовской в г. Шостка....
15 июня в 17:46 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Краснопольская в Сумах....