Сумская дзюдоистка с «серебром» Кубка Европы

В первый соревновательный день копилка сборной Украины пополнилась двумя наградами.
«Серебро» в весовой категории до 40 кг завоевала представительница Сумщины Маргарита Мирошниченко.
Кроме того, «бронзу» в этой же категории взяла Анастасия Суперсон.
9-10 июня в Киеве прошел турнир по дзюдо памяти героя Украины Дмитрия Максимова среди спортсменов с нарушениями слуха....
Аспирантка СумГУ Анастасия Турчин занимает пятое место на чемпионате мира в Будапеште....
13 мая в столичном легкоатлетическом манеже ШВСМ состоялся Открытый Кубок Украины по дзюдо....
7 мая в Сумах провели 42-й открытый всеукраинский турнир «Кубок Победы»....
5-7 мая в Казани проходил турнир Grand Slam по дзюдо....