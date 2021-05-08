Сумская дзюдоистка с «серебром» Кубка Европы В эти выходные в хорватском Порече проходит Кубок Европы по дзюдо среди кадетов.

В первый соревновательный день копилка сборной Украины пополнилась двумя наградами. «Серебро» в весовой категории до 40 кг завоевала представительница Сумщины Маргарита Мирошниченко. Кроме того, «бронзу» в этой же категории взяла Анастасия Суперсон.