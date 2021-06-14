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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:47451

В Сумах пьяный сторож со стройки натравил собак на людей с собакой

О вопиющем случае написала в Фейсбуке сумчанка Марина Волкова.

«Зачем так делать...
Случилось, неприятная, ситуация 17 июня 2021 года вечером примерно в 20:00 (+-10 мин). Мой папа с моей младшей сестрой выгуливали собаку , в районе Укрпочты на Прокофьева (возле речки есть стройка новостроек «Нотекс»). Вокруг них ходило много людей, кто с собаками, кто с детьми, в общем, был вечер, и все просто прогуливались. И вот, подходя к этой стройке (она ограждена), случилась следующая ситуация: охранник (который как, потом, оказалось был в нетрезвом состоянии) данной стройки покинул территорию и, выйдя за неё, взял с собой 2 собак, и по команде натравил на нашу собаку, со словами «давай порви» и вдогонку кричал «молодец, молодец». Но помимо этого они кинулись на папу и сестру. Всеми возможными силами отбили собаку, это было очень тяжело, так как нападавшая собака была просто огромных размеров. Как оказалось, это не первая ситуация с этим охранником и этими собаками. Как сказала одна свидетельница всей картины, «здесь не одну собаку покалечили».
Так вот, дорогие друзья, будьте аккуратнее, потому как, гуляя с вашим любимым питомцем, может произойти вот такая дурацкая ситуация.
Итог: собака оперирована (врач сказал: «родился в рубашке»), и предстоит долгая реабилитация. У папы ранен палец, из-за которого он не чувствует полруки, и на данный момент не дееспособный. У сестры рана в боку, и самое ужасное - у ребёнка психологическая травма.
Было написано заявление в полицию, и надеюсь все виновные будут наказаны.
Очень прошу, вдруг кто, что видел, снимал, напишите, пожалуйста, по номеру +38(095) 21 29 553 Марина.
Буду очень благодарна !!!» - написала она.

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