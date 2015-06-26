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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:15356

Сумчан приглашают на Олимпийский день

В среду, 23 июня, в Сумах пройдет Олимпийский день.

Спортивный праздник начнется в 11.00 на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка».

Организаторы – Сумская областная организация НОК Украины, управление молодежи и спорта Сумской ОГА, отдел по делам молодежи и спорта Сумского горсовета – приглашают всех желающих на мастер-классы от лучших спортсменов области. Всех участников ждут подарки.

Заряжайся спортом!

Спорт Олимпийский день
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Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Oscar Shorts-2021
Oscar Shorts-2021
Кино Планета Кіно
17.30
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.15; 18.30

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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