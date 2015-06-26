Сумчан приглашают на Олимпийский день

Спортивный праздник начнется в 11.00 на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка».
Организаторы – Сумская областная организация НОК Украины, управление молодежи и спорта Сумской ОГА, отдел по делам молодежи и спорта Сумского горсовета – приглашают всех желающих на мастер-классы от лучших спортсменов области. Всех участников ждут подарки.
Заряжайся спортом!
Розділяйте олімпійські цінності та вигравайте олімпійські подарунки....
Всеукраинский Олимпийский день пройдет 8 июня в городском парке имени И. Кожедуба...
23 июня в 10.00 в городском парке им. И.Кожедуба начнется масштабный социально-спортивное мероприятие - Олимпийский день....
23 июня в 10.00 в городском парке им. И.Кожедуба начнется масштабный социально-спортивное мероприятие - Олимпийский день....
Всех спортсменов, любителей спорта и рядовых жителей Сум приглашают 28 июня на праздник, посвященный Олимпийскому дню....