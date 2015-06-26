Сумчан приглашают на Олимпийский день В среду, 23 июня, в Сумах пройдет Олимпийский день.

Спортивный праздник начнется в 11.00 на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка». Организаторы – Сумская областная организация НОК Украины, управление молодежи и спорта Сумской ОГА, отдел по делам молодежи и спорта Сумского горсовета – приглашают всех желающих на мастер-классы от лучших спортсменов области. Всех участников ждут подарки. Заряжайся спортом!