Сумская «Барса» стала четвертой в высшей лиге

Среди четверки лучших высшей лиги (есть еще Элит-лига с «Шахтером», «Динамо» и т.п.) была и команда сумского ФЦ «Барса» под руководством тренеров Игоря Загорулько и Игоря Пукася.
В полуфинале сумчане минимально уступили криворожскому «Горняку» 0:1, а в матче за 3-е место – черновицкой «Буковине» - тоже 0:1.
Победители турнира определятся сегодня в матче «Горняка» и черниговской «Юности».
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