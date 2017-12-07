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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:44299

Сумская «Барса» стала четвертой в высшей лиге

17-20 июня в Тернополе проходит «финал четырех» высшей лиги ДЮФЛ Украины до 17 лет.

Среди четверки лучших высшей лиги (есть еще Элит-лига с «Шахтером», «Динамо» и т.п.) была и команда сумского ФЦ «Барса» под руководством тренеров Игоря Загорулько и Игоря Пукася.

В полуфинале сумчане минимально уступили криворожскому «Горняку» 0:1, а в матче за 3-е место – черновицкой «Буковине» - тоже 0:1.

Победители турнира определятся сегодня в матче «Горняка» и черниговской «Юности».

Спорт Барса ДЮФЛУ
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