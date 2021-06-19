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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:20297

На Сумщине еще 20 случаев заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)

По состоянию на 20 июня в Сумской области 77 693 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 20 человек (Белопольский район - 2, Конотоп - 3, Лебединский район - 1, Ахтырка - 1, Сумы - 11, Сумской район - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1305 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75 633 человека, из них за минувшие сутки - 36 (Белопольский район - 4, Конотоп - 1, Краснопольский район - 3, Ромны - 1, Сумы - 23, Сумской район - 4).

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Общество Коронавирус
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Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Oscar Shorts-2021
Oscar Shorts-2021
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17.30
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
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