На Сумщине еще 20 случаев заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 20 человек (Белопольский район - 2, Конотоп - 3, Лебединский район - 1, Ахтырка - 1, Сумы - 11, Сумской район - 2).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1305 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75 633 человека, из них за минувшие сутки - 36 (Белопольский район - 4, Конотоп - 1, Краснопольский район - 3, Ромны - 1, Сумы - 23, Сумской район - 4).
По состоянию на 19 июня в Сумской области 77 673 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
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