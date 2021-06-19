На Сумщине еще 20 случаев заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности) По состоянию на 20 июня в Сумской области 77 693 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 20 человек (Белопольский район - 2, Конотоп - 3, Лебединский район - 1, Ахтырка - 1, Сумы - 11, Сумской район - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1305 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75 633 человека, из них за минувшие сутки - 36 (Белопольский район - 4, Конотоп - 1, Краснопольский район - 3, Ромны - 1, Сумы - 23, Сумской район - 4).