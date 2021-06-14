В Тростянце прошел первый тур чемпионата Украины по баскетболу 3х3 Сегодня, 19 июня, в Тростянце прошел стартовый этап чемпионата Украины по баскетболу 3х3.

В соревнованиях на кортах у Круглого двора принимали участие как взрослые команды, так и кадеты (12-15 лет) и юниоры (15-18 лет).

В категории кадетов участие приняли четыре команды: Greek Freak, Суперзавры, Партизан 06 и Эльдорадо. Первые проявили себя на групповом этапе, победив каждого из соперников, а в плей-офф лишь продолжили свою уверенную поступь. Сначала в полуфинале переиграли в сухую Суперзавров - 21:0, а в финале одолели Партизан - 13:11.

Победителями стартового этапа чемпионата Украины по баскетболу 3х3 среди кадетов стали Евгений Михалов, Марк Осуховский, Иван Гриценко и Максим Тютькин.

Среди юниоров борьба была более конкурентной. Участие в турнире приняли семь команд разделенных на две группы - в группе А играли СумГУ, Puma, Партизан 05, а в группе B Modjo, Мамбасу, Казаки и Золото инков.

В плей-офф выходили по две лучшие команды из группы. В полуфинале «СумДУ» обыграл Мамбас 14:7, а Modjo – Puma 13:9. В напряженном противостоянии за чемпионство викторию одержал СумДУ 16:8.

Среди взсролых играли 18 команд - 6 в женской категории и 12 в мужской.

В женской категории команды были разделены на две группы по три в каждой: Франковск-ПНУ, Молния, КЗ ПСДЮСШОР-2 (1) в группе А и Energy, Forward и КЗ ПСДЮСШОР-2 (2) в группе B.

Франковск-ПНУ в составе Алены Самохваловой, Люси Волнянская, Елены Бойко и Ольги Боровец оказался сильнейшим. Команда одержала две победы в двух матчах в своей группе, и уверенно прошла плей-офф, обыграв в финале КЗ ПСДЮСШОР-2 - 18:14.

Среди мужчин за победу на старте сезона боролись аж 12 коллективов: Deaf, Kontora, Дядя Ваня, Чача, Промбудсфера, Пожилые, СумГУ, Фунтик, Play Light, Володя, Профильтех Житомир и Десна.

Победу в этой напряженной битве праздновала команда Kontora (Анатолий Конев, Константин Аникиенко, Александр Кодола и Алексей Адедиран). Они победили Prombudsfera в овертайме 22:20. Матч стал настоящим украшением турнира, как и положено финалам. За 5 секунд до конца основного времени Prombudsfera точным дальним перевела поединок в экстратайм, но там все же сильнее была команда Kontora. СумДК проиграл в полуфинале серебряному призеру.