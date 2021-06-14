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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:21

Конотопсикй борец стал чемпионом Европы

В болгарском Самокове проходит первенство Европы по борьбе среди кадетов.

Сегодня на чемпионате Европы по греко-римской борьбе наши кадеты завоевали три медали. Конотопчанин, неоднократный чемпион Украины Имед Худжадзе (в весовой категории до 65 кг) в решающем поединке уверенно, со счетом 9:4, победил борца из Грузии Анри Путкарадзе.

Подготовил спортсмена тренер Виктор Гайдук.

В бронзовом финале над мощным шведом победу одержал борец из Краматорска Иаан Цибанев (80 кг).

Третью «бронзу» сборной принес борец из Ровно Артур Бойчук (110 кг). Артур во втором периоде после броска через бедро, положил на туше турка Хасана Акалина.

Спорт
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