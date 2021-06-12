«Виктория» с Сумщины сыграла в первом полуфинале вничью

ФК «Виктория» из Николаевки в гостях играл против ФК «Волчанск». Гости открыли счет на 10-й минуте благодаря Аржанову, однако спустя 8 минут хозяева сравняли. Больше голов команды не забивали – 1:1.
Ответный матч пройдет 26 июня.
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