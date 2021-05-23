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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:26214

Сумской пляжник узнал соперников по Континентальному кубку

Украинские пляжники узнали своих соперников на финальном этапе Континентального кубка-2021.

Континентальный кубок - это турнир, который является последним шансом завоевать путевку на Олимпийские игры, которые в этом году пройдут в японском городе Токио.

По состоянию на 17 июня Украину будут представлять мужские дуэты - Денис Денисенко \ Максим Гладун (Сумы) и Сергей Попов \ Владислав Емельянчик и женские пары Диана Лунина \ Валентина Давидова и сестры Ирина и Инна Махно.

По результатам жеребьевки, мужской сборной Украины достались в соперники пляжники из Бельгии - Deroey / Colson и Koekelkoren / van Walle.

А женская команда сыграет против итальянских спортсменок - Scampoli / Bianchin и They / Breidenbach.

Весь турнир пройдет по системе плей-офф, начальная стадия - 1/8 финала. Соревнования пройдут в Гааге (Нидерланды) с 23 по 26 июня. Страны-победители получат путевки на Олимпиаду.

Спорт Пляжный волейбол
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