Сумской пляжник узнал соперников по Континентальному кубку

Континентальный кубок - это турнир, который является последним шансом завоевать путевку на Олимпийские игры, которые в этом году пройдут в японском городе Токио.
По состоянию на 17 июня Украину будут представлять мужские дуэты - Денис Денисенко \ Максим Гладун (Сумы) и Сергей Попов \ Владислав Емельянчик и женские пары Диана Лунина \ Валентина Давидова и сестры Ирина и Инна Махно.
По результатам жеребьевки, мужской сборной Украины достались в соперники пляжники из Бельгии - Deroey / Colson и Koekelkoren / van Walle.
А женская команда сыграет против итальянских спортсменок - Scampoli / Bianchin и They / Breidenbach.
Весь турнир пройдет по системе плей-офф, начальная стадия - 1/8 финала. Соревнования пройдут в Гааге (Нидерланды) с 23 по 26 июня. Страны-победители получат путевки на Олимпиаду.
В столице Болгарии состоялся однозвездочный этап Мирового тура по пляжному волейболу Sofia World Tour 1*....
В столице Болгарии состоялся однозвездочный этап Мирового тура по пляжному волейболу Sofia World Tour 1*....
4-6 июня в Шостке прошел 3-звездочный тур чемпионата Украины по пляжному волейболу....
4-6 июня в Шостке пройдет 3-звездочный тур чемпионата Украины по пляжному волейболу среди мужчин и женщин....
20-23 мая в Черноморске проходил чемпионат Украины по пляжному волейболу среди спортсменов до 20 лет....