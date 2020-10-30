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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах полиция задержали группу разбойников, напавших на женщину

Меньше суток понадобилось сотрудникам управления уголовного розыска, отдела уголовного анализа, других оперативных подразделений Главного управления Национальной полиции в Сумской области и сотрудникам Сумского районного управления полиции чтобы установить и задержать преступную группу с признаками организованной, совершившую разбойное нападение на 26-летнюю женщину.

С сообщением о преступлении в полицию обратилась 26-летняя сумчанка. Она сообщила, что, выходя из квартиры, к ней подбежали неизвестные мужчины, затолкали обратно в помещение и, угрожая пистолетом, завладели 70 тысячами гривен и тремя мобильными телефонами.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, меньше чем за сутки, оперативники установили лиц, причастных к совершению преступления. Но уже через несколько часов задержали их, - комментирует заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Сумской области Валерий Строкач. - Ими оказались 33-, 34- и 38-летний жители города Ворожба Сумского района. В ходе проведения санкционированных обысков у них изъяты вещественные доказательства, среди которых: деньги, оружие, пакеты с наркотическим веществом, внешне похожим на «Амфетамин» и марихуану. Все изъятое направлено на экспертизу».

Сейчас злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении им о подозрениях.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет. Полиция проверяет злоумышленников на причастность к совершению подобных преступлений на территории г. Сумы и области. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Разбойное нападение
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