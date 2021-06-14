В Сумах столкнулись легковушка и мотоцикл

Прибыв на место происшествия, инспекторы установили, что 56-летний водитель автомобиля Renault Duster не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части перед поворотом на улицу Победы, чем вызвал столкновение с мотоциклом Forte, 22-летний водитель которого двигался в попутном направлении. От медицинской помощи мотоциклист отказался.
Вследствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения.
Стражи порядка оформили материалы ДТП, а также составили на водителя автомобиля Renault Duster протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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