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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:58501

В Сумах столкнулись легковушка и мотоцикл

Вечером 17 июня, около 20.30, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Роменской.

Прибыв на место происшествия, инспекторы установили, что 56-летний водитель автомобиля Renault Duster не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части перед поворотом на улицу Победы, чем вызвал столкновение с мотоциклом Forte, 22-летний водитель которого двигался в попутном направлении. От медицинской помощи мотоциклист отказался.

Вследствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП, а также составили на водителя автомобиля Renault Duster протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Право Дтп
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