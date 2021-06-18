В Сумах составили протокол на велосипедиста, наехавшего на легковушку 18 июня, около 9 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Марко Вовчок.

Выяснилось, что 61-летний велосипедист, не придерживаясь безопасной дистанции и скорости в движении, совершил наезд на транспортное средство Skoda. Вследствие ДТП автомобиль получил механических повреждений. Патрульные оформили материалы ДТП и составили на велосипедиста протокол об административном правонарушении по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.