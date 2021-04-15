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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Градсовет отправил на доработку проект реконструкции парка «Сказка» в Сумах

Градостроительный совет, на котором рассматривали эскизный проект реконструкции детского парка «Сказка», состоялся 18 июня.

По замыслу проектантов, в парке должны несколько изменить ландшафт, территория же в 12 га разбита на 9 планировочных зон. Среди них - развлекательные, спортивные зоны, площадка для выгула домашних животных, зеленые насаждения, водоемы, прочее, говорится в сюжете Суспільного.

В планах также - восстановить корабль, реставрировать замки, перенести скульптуру «Кот в сапогах» на новую локацию, построить развлекательный комплекс площадью в 5000 квадратных метров - на месте крепости с горками и перебросить через реку Сумку мост.

16 присутствующих представителей градостроительного совета проголосовали за доработку проекта.

«Парк – это рекреационная зона. В ней могут размещаться определенные категории застройки: малоархитектурные формы, лавочки. Мы сейчас получаем капитальное строительство в рекреационной зоне. Это большое нарушение генерального плана, и в дальнейшем город Сумы только проигрывает. Хотелось бы узнать, какая необходимость разместить 10000 квадратных метров. Официальная версия, что это будет развлекательный направление, но мы понимаем, что это торговля в перспективе», - сказал бывший главный архитектор Сум Сергей Винтоняк.

Заказчиком проекта является Департамент инфраструктуры города, исполнителем заказа - Сумской институт архитектурной планировки.

Архитекторы при разработке пытались сохранить то, что есть, реконструировать парк, сказал соавтор проекта Борис Бурячков.

«Предложили свою новую концепцию - создать всесезонный детский парк, чтобы он работал не только 2-3 месяца в году и был убыточным, а чтобы он приносил еще и прибыль... Учитывая финансовые возможности нашего города, это три-четыре-пять лет. Это без всесезонных организаций, потому что там необходимы серьезные инвестиции. Около 100-200-300 миллионов», - сказал он.

Продолжалось заседание более 3 часов. На него пришли до 50 человек - представители архитектуры, депутаты, общественность.

Дату повторного рассмотрения пока не определили.

Досуг Детский парк
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