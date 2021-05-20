Пока еще губернатор Хома забрал у Сум 50 млн, необходимых для ремонта проспекта Лушпы

Об этом 18 июня на сессии областного совета рассказал мэр Сум Александр Лысенко. По его словам, начать ремонт планировали как раз в пятницу, причем за городские средства, говорится в сюжете Суспільного.
«Но вчера вечером мы узнали о том, что распоряжением главы администрации Василия Васильевича Хомы было принято решение снять эти средства с города Сумы и направить на другие дороги. Его собственным решением. Я хотел бы спросить, это решение областного совета, депутатов Верховной Рады, может кого-то другого, или его личное?", - поинтересовался мэр.
По словам депутата от фракции «ОПЗЖ» Николая Войтенко, в прошлом году деньги Сумам дали на ремонт Харьковской при условии возврата другим громадам, которые их не получили. «Ахтырки, Конотопа, Шостки и других городов областного значения. И выделили Сумам 90 млн грн при условии, что вы также выделите 80 млн грн. К сожалению, из городского бюджета не было выделено на ремонт то, что вы обещали», - сказал он.
Деньги, которые забрали - перенаправили на ремонт дорог местного значения. Такое распоряжение 18 июня подписал глава облгосадминистрации Василий Хома. Также в документе есть подписи руководителя аппарата Игоря Кальченко и директора департамента развития инфраструктуры Владимира Дудченко.
Всего по договору, который уже подписали с коммунальным «Дорремстроем» 11 июня, на ремонт проспекта Лушпы нужно почти 94,5 млн грн.
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