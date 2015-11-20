Депутатское место покойного Анатолия Кобзаренко в Роменском райсовете заняла женщина

В связи со смертью депутата Роменского районного совета Анатолия Кобзаренко по очередности в списке партии депутатское удостоверение получила Наталья Батюта.
На сессии ей вручили удостоверение депутата, пишет Ромны24.
По итогам заседания сессии Роменского райсовета депутаты приняли текст обращения в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой дать правовую оценку нарушению...
На первое пленарное заседание первой сессии Роменской районного совета седьмого созыва прибыло 33 депутата из 34 избранных. В его работе...