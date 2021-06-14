Газовых платежек стало больше: за что будут доплачивать сумчане В Украине появился новый — третий платеж за газ. Украинцы в многоквартирных домах будут дополнительно оплачивать обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Правительство одобрило и подписало соответствующий законопроект, сообщил руководитель Ассоциации профессиональных управляющих недвижимости Андрей Никончук, пишет ua.news.

Третья платежка за газ будет появляться, когда в этом возникнет необходимость, например случится аварийная ситуация, которую нужно будет устранить. Это может произойти в любой момент.

«Учитывая действующие изменения в закон, по умолчанию обслуживание внутридомовых газовых сетей возложено на субъект распределения газа, того, кто обслуживает внешнедомовые инженерные сети. Но при этом он будет по умолчанию выставлять счет владельцам дома.

Если потребителей не устроит услуга, они имеют право собраться и выбрать другую компанию. Но эта компания должна соответствовать условиям Гоструда в части техники безопасности», — объяснил Андрей Никончук.

Сколько будет стоить услуга по обслуживанию сетей, неизвестно. Предельную ее стоимость должен определить Кабмин.

«Могу предположить, что жители многоквартирных домов за распределение платят в зависимости от объема газа, который они потребили за предыдущий год. Возможно, обслуживание сетей — это также будет формульная составляющая. Потому что дом на дом не похож, сети на сети не похожи. Единственная цифра , к которой можно привязаться, это объем, который проходит в эти сети», — отметил руководитель ведомства.

Обслуживание внутридомовых сетей было заложено в тариф за услуги ЖЭКа. Но сейчас внутридомовые газовые сети на некоторое время остались «бесхозными».

С 1 мая вступил в силу закон №1060, который перевел жителей частных и многоквартирных домов на индивидуальные договора с поставщиками услуг. Документ обязывает совладельцев дома заключать договор на техническое обслуживание внутридомовых газовых систем с операторами ГРС или другими компаниями, которые могут осуществлять такое обслуживание.