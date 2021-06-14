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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Тростянце пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

17 июня в 18:46 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в пер. Братский в г. Тростянец.

О пожаре сообщил сын владельца, который придя домой увидел дым из окон дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 24-государственной пожарно-спасательной.

На момент прибытия пожарных огонь охватил потолок на площади до 10 кв. м, стены на площади до 20 кв. м, диван, окна, входные, межкомнатные двери и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза опрокидывания огня на весь жилой дом. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 18:57 возгорание локализовали, а в 19:12 - потратив на тушение почти 3 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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