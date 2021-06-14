В Тростянце пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

О пожаре сообщил сын владельца, который придя домой увидел дым из окон дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 24-государственной пожарно-спасательной.
На момент прибытия пожарных огонь охватил потолок на площади до 10 кв. м, стены на площади до 20 кв. м, диван, окна, входные, межкомнатные двери и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза опрокидывания огня на весь жилой дом. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.
В 18:57 возгорание локализовали, а в 19:12 - потратив на тушение почти 3 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сегодня, 18 июня, в 2:12 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании летней кухни в пер. Яблоневый в...
17 июня в 16:10 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Свемовской в г. Шостка....
15 июня в 17:46 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Краснопольская в Сумах....
13 июня в 6:40 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании пятиэтажного здания, которое не эксплуатируется, по ул....
13 июня, в 6:11, на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по переулку Леси Украинки в...