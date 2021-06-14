У Сумах вшанували пам’ять загиблого бійця Олександра Горностаєва У Сумах вшанували пам’ять загиблого п'ять років тому бійця 15-го окремого мотопіхотного батальйону «Суми» 58-ї окремої мотопіхотної бригади Олександра Горностаєва.

Цього дня, аби віддати честь земляку, який загинув внаслідок мінометного обстрілу поблизу смт. Верхньоторецьке, що на Донеччині, вклонитись його героїчному подвигу та чоловічій відвазі на Алею Героїв прийшли його рідні та представники міської влади, серед яких заступник міського голови Віра МОТРЕЧКО, керівництво департаменту соціального захисту населення та КУ «Центр учасників бойових дній».

Заступник міського голови поспілкувалася з матір'ю та сестрою воїна та висловила від імені міського голови та громади щире співчуття.

Присутні поклали квіти до підніжжя могили військовика та схилили голови в скорботі за загиблим солдатом.