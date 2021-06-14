Татьяна Гончаренко: Необходимо развивать массовый детский спорт Реконструкция стадиона «Авангард» продолжается уже несколько лет.

И хотя полностью ремонтные работы не завершены, воспитанники детско-юношеских школ уже перешли к тренировкам на нем. Решение городского совета о передаче части помещений футбольному клубу «Сумы» беспокоит общественность города, юных спортсменов и их родителей, ведь это может значительно уменьшить часы тренировок и количество воспитанников.

По мнению представителей молодежного крыла партии «НАШ КРАЙ», в городе необходимо развивать детские спортивные кружки, чтобы как можно больше детей были вовлечены в спортивные секции. И стадион «Авангард», даже после частичной реконструкции, больше всего подходит для этого.

«Мы хотим, чтобы развивался именно детский спорт. Для детей лучше посещать спортивные секции чем проводить свое время во дворах, в компьютерах и телефонах», - говорит лидер молодежного крыла партии «НАШ КРАЙ» Елизавета Волошина.

Активисты молодежного движения собрали более 300 подписей неравнодушных сумчан по поддержке молодых спортсменов. Сумчане отмечают, что коммунальный объект должен работать на громаду и давать возможность детям заниматься спортом. Собранные подписи передали депутату областного совета Татьяне Гончаренко.

«Я работаю над этим вопросом и хочу получить ответ от городских властей о планах использования стадиона «Авангард». Будут ли учтены интересы воспитанников детско-юношеских спортивных школ? Не будет ли уменьшения часов занятий? Наш приоритет - это развитие массового детского спорта», - отмечает Татьяна Гончаренко, депутат Сумского областного совета от партии «НАШ КРАЙ».