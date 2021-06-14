На Сумщині за позовом прокуратури у комунальну власність повернуто земельну ділянку вартістю 2 млн грн За позовом Окружної прокуратури міста Суми Господарський суд Сумської області зобов’язав товариство з обмеженою відповідальністю повернути Сумській міській раді земельну ділянку комунальної власності вартістю майже 2 млн грн та визнав недійсним договір її оренди.

Прокуратурою встановлено, що на час затвердження проекту землеустрою, прийняття рішення Сумською міською радою та укладання договору оренди товариство не мало права на отримання земельної ділянки під нерухомим майном у поза конкурентний спосіб через відсутність права власності на будівлю.

Отримати в користування земельну ділянку комунальної власності товариство мало право виключно на конкурентних засадах під час земельних торгів.

Оскільки незаконне використання об’єктами комунальної власності порушує інтереси держави, прокуратура звернулась до суду з позовною заявою.

Суд погодився з доводами прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури