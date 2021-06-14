На Сумщині за позовом прокуратури у комунальну власність повернуто земельну ділянку вартістю 2 млн грн

Прокуратурою встановлено, що на час затвердження проекту землеустрою, прийняття рішення Сумською міською радою та укладання договору оренди товариство не мало права на отримання земельної ділянки під нерухомим майном у поза конкурентний спосіб через відсутність права власності на будівлю.
Отримати в користування земельну ділянку комунальної власності товариство мало право виключно на конкурентних засадах під час земельних торгів.
Оскільки незаконне використання об’єктами комунальної власності порушує інтереси держави, прокуратура звернулась до суду з позовною заявою.
Суд погодився з доводами прокуратури.
Пресслужба обласної прокуратури