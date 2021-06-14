На Сумщині чоловіка судитимуть за службову недбалість, що спричинила державі збитків на суму понад 1 млн грн Охтирською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно головного лісничого дочірнього підприємства місцевого агролісгоспу, через службову недбалість якого інтересам держави завдано шкоду в розмірі понад 1 млн грн (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, обвинувачений у серпні 2020 року невірно зазначив координати, відповідно до яких було видано лісорубний квиток та проведено рубку дерев на площі, що перевищує дозволену на 0.2 га на території Грунської об’єднаної територіальної громади Охтирського району. Внаслідок незаконного зрубу 122 дерев заподіяно матеріальну шкоду територіальній громаді на суму 1051465 грн.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба обласної прокуратури