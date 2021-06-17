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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:53201

В Ромнах на перекрестке произошло ДТП: пострадали двое

Фотографии с места происшествия выложены в группе Romny_online_original.

ДТП произошло на перекрестке улиц Коржевского и Аптекарской в Ромнах.

«От очевидцев: на мотоцикле были парень и девушка. Сейчас в «скорой», живы», - говорится в сообщении, пишет Ромны24.

Право Дтп
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Поганці (Ренні Харлін, 2021)
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Битва світів (Лу Ян, 2021)
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