В Ромнах на перекрестке произошло ДТП: пострадали двое Фотографии с места происшествия выложены в группе Romny_online_original.

ДТП произошло на перекрестке улиц Коржевского и Аптекарской в Ромнах.

«От очевидцев: на мотоцикле были парень и девушка. Сейчас в «скорой», живы», - говорится в сообщении, пишет Ромны24.