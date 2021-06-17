В Ромнах на перекрестке произошло ДТП: пострадали двое

ДТП произошло на перекрестке улиц Коржевского и Аптекарской в Ромнах.
«От очевидцев: на мотоцикле были парень и девушка. Сейчас в «скорой», живы», - говорится в сообщении, пишет Ромны24.
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