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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:19235

Конотопчанка сыграла за сборную на чемпионате Европы

17 июня в Португалии стартовал чемпионат Европы по пляжному футболу.

В первый день нашей команде, за которую выступала воспитанница сумского футбола, конотопчанка Юлия Дехтяр, противостояли чемпионки мира испанки. К сожалению, матч завершился в пользу соперниц 2:4.

Сегодня наша команда сыграет против швейцарок.

Спорт Пляжный футбол
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Лука (Енріко Казароза, 2021)
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10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Oscar Shorts-2021
Oscar Shorts-2021
Кино Планета Кіно
17.30
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
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14.15; 18.30

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