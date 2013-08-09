Конотопчанка сыграла за сборную на чемпионате Европы 17 июня в Португалии стартовал чемпионат Европы по пляжному футболу.

В первый день нашей команде, за которую выступала воспитанница сумского футбола, конотопчанка Юлия Дехтяр, противостояли чемпионки мира испанки. К сожалению, матч завершился в пользу соперниц 2:4.

Сегодня наша команда сыграет против швейцарок.