Конотопчанка сыграла за сборную на чемпионате Европы

В первый день нашей команде, за которую выступала воспитанница сумского футбола, конотопчанка Юлия Дехтяр, противостояли чемпионки мира испанки. К сожалению, матч завершился в пользу соперниц 2:4.
Сегодня наша команда сыграет против швейцарок.
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