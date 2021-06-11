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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:02160

На Сумщині в аварію потрапили три автівки

Три транспортні засоби потрапили у ДТП на дорозі національного значення.
 
Автопригода сталася на 53 км.+800 м. автодороги Н 12 “Суми-Полтава”. Попередньо, 52-річний чоловік, керуючи автомобілем ВАЗ-2105, на заокруглені проїжджої частини, не дотримавшись безпечної швидкості руху та не врахувавши дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з двома вантажівками. Надалі некерований легковик з'їхав у кювет та перекинувся.
 
Внаслідок ДТП керманич ВАЗ отримав тілесні ушкодження. Його шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги. Охоронці порядку допомогли слідчо-оперативній групі під час оформлення матеріалів події.
 
Наразі обставини події встановлюють слідчі Тростянецького відділення поліції.
 
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