Сборная Алжира готовится к Олимпиаде в Сумах В Сумах проходит международный сбор боксеров перед Олимпиадой в Токио.

В Сумах тренировочный сбор перед Олимпийскими играми в Токио проводят алжирские боксеры. Базой для сборов Федерация бокса Украины выбрала «Академию бокса Владимира Винникова». В тренировках также участвует спортсмен из Норвегии и украинские боксеры, пишет Суспільне.

«У нас сегодня гости - олимпийская команда Алжира, восемь олимпийских лицензий, представители национальной команды Украины, представители разных наших областей, боксер из Норвегии. У нас хороший международный сбор», - рассказал заслуженный тренер Украины Владимир Винников.

Около недели в Сумах проводит сбор перед Олимпиадой сборная команда с Африканского континента. Член Олимпийской команды Алжира - Мохамед Флисс. В активе боксера, который за команду своей страны выступает с 2010 года, - два звания чемпиона Африки, «серебро» и «бронза» чемпионатов мира, участие в двух Олимпиадах и лицензия на участие в третьей.

«Мы работали с Владимиром Винников перед Олимпийскими играми 2016 года. Мы уверены абсолютно в нем, и я лично уверен. Уверен, что он подготовит к Олимпиаде в Токио», - сказал спортсмен.

Его партнер по команде Мохамед Нумри также рассчитывает, что сбор поможет ему на Олимпийских играх. «Я буду полностью готов к Олимпиаде-2020. Технически я буду готов драться», - говорил он.

Об ожидании алжирской команды рассказал ее тренер Бухаус Марчуд. «Мы ожидаем отличной подготовки и отличной программы физической, тактической и психологической подготовки от Владимира Винникова. И разные спарринги с представителями украинской сборной», - сказал тренер.

На Олимпиаду в Токио не попал боксер из Норвегии Гедеминас Миндаугас. В Сумах он сейчас готовится к новым поединкам. «Здесь большое количество спортсменов, с которыми можно спарринговать. Раньше у меня был тренер из России, но здесь у меня есть больше возможностей для тренировок», - рассказал спортсмен.

Дмитрий Безус из Харькова из тайского бокса перешел в профессиональный. Сейчас также готовится в Сумах. «Это отличается от той работы, которую мы делаем дома. Все-таки бокс - есть бокс. У каждого человека две руки, две ноги и кардинально новое что-то очень трудно придумать. Но есть какие-то вещи, которые можно забрать с собой», - сказал Безус.

Международный сбор в «Академии бокса Владимира Винникова» продлится две недели. Далее алжирская сборная отправится на Олимпиаду в Токио.