В Сумах легковушка въехала в летнюю площадку: пострадали четверо (обновляется)

Предварительно, в аварии пострадали четыре посетителя кафе, трое доставлены в больницу. На месте работает полиция и медики. О причинах аварии пока неизвестно...
Патрульные разыскали водителя маршрутного транспортного средства, который совершил ДТП, и составили на него два протокола....
Сообщение о ДТП с травмированными на автодороге Н 12 "Сумы - Полтава" в городе Тростянец, патрульные получили 15 июня, около...
На Тростянетчине спасатели деблокировали 53-летнего водителя из покореженного в результате ДТП автомобиля....
На улице Луговой произошла авария с участием Volkswagen Passat и Chevrolet Aveo....
На улице Металлургов произошла авария с участием Kia Soul и ГАЗ....