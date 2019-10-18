Владимир Быков выиграл конкурс на должность главного архитектора Сумщины

Всего на конкурс подавалось три кандидатуры, а в финале было двое: Владимир Быков, который возглавлял департамент с лета прошлого года; и его зам Олег Кривцов, который возглавлял тогда еще управление градостроительства и архитектуры в течении нескольких лет до реорганизации.
Как сообщил Олег Кривцов, он собирается готовить обжалования результатов конкурса, так как, по его словам, Владимир Быков сдавал тесты не самостоятельно, отдельно от остальных кандидатов в другой день.
Владимир Быков родился 24 июня 1957 года. Имеет профильное образование по специальности «Архитектура», квалификация - архитектор. В 2018 году получил почетное звание «Заслуженный архитектор Украины».
С 1987 года занимал различные должности по профильному образованию. В свое время он уже был главным архитектором Сумской области и г. Сумы.
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