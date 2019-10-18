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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:00137

Владимир Быков выиграл конкурс на должность главного архитектора Сумщины

В конкурсе на должность директора департамента градостроительства и архитектуры Сумской облгосадминистрации больше всего баллов набрал Владимир Быков.

Всего на конкурс подавалось три кандидатуры, а в финале было двое: Владимир Быков, который возглавлял департамент с лета прошлого года; и его зам Олег Кривцов, который возглавлял тогда еще управление градостроительства и архитектуры в течении нескольких лет до реорганизации.

Как сообщил Олег Кривцов, он собирается готовить обжалования результатов конкурса, так как, по его словам, Владимир Быков сдавал тесты не самостоятельно, отдельно от остальных кандидатов в другой день.

Справка

Владимир Быков родился 24 июня 1957 года. Имеет профильное образование по специальности «Архитектура», квалификация - архитектор. В 2018 году получил почетное звание «Заслуженный архитектор Украины».

С 1987 года занимал различные должности по профильному образованию. В свое время он уже был главным архитектором Сумской области и г. Сумы.

Политика Владимир Быков Департамент градостроительства и архитектуры
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