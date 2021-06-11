У Сумській обласній бібліотеці відкривається фотовиставка

Відкриття о 16.00. Виставка зразкового художнього колективу «Фотосудія «Ми» триватиме до 19 липня.
У суботу, 19 червня, у середмісті Тростянця біля Круглого двору пройде спортивний фестиваль....
Кожного літа "Агенція промоції "Суми" проводить велоквест, тим самим залучаючи містян до активного життя та привертає увагу до важливих природоохоронних...
Ніколи не скелелазили? Спробуйте піднятися на вершину з досвідченими скелелазами та альпіністами!...
Сумська міська галерея презентує виставку робіт учнів Комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з...
Сегодня, 12 июня, в Сумах пройдёт матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге....