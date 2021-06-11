Служба зайнятості першою на Сумщині запровадила прогресивні форми навчання Сьогодні, 17 червня 2021 року, відбулося засідання Сумської регіональної ради професійно-технічної освіти.

У заході взяв участь і виступив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

На засіданні, зокрема, визначені гостродефіцитні та поки що малопрестижні робітничі професії, необхідні наразі на ринку праці Сумщини, які можуть готувати державні заклади освіти.

На засіданні ради проаналізували діяльність навчально-практичних центрів галузевого спрямування на базі професійно-технічних училищ.

Накреслені конкретні заходи щодо підготовки та впровадження дуальної форми навчання, її елементів в освітньому процесі при підготовці фахівців та робітничих кадрів у Сумській області на 2021 рік.

Щодо останнього, то Державний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості», який є невід’ємною складовою обласної служби зайнятості, протягом кількох останніх років успішно практикує різні форми навчання, в тому числі і дуальну.

- Ефективність та результативність навчання безробітних за дуальною формою гарантована, адже вона передбачає врахування особливостей та специфіки виробництва, короткий термін підготовки спеціаліста, а весь навчальний процес супроводжують досвідчені наставники від роботодавця, - говорить В.Підлісний. - Поєднання отриманих теоретичних знань з практичним досвідом роботи на виробництві дає змогу безробітному адаптуватися на робочому місці, а роботодавцю - отримати кваліфікованого фахівця. Така форма навчання набуває все більшої популярності. Та головне – задоволений роботодавець.

З метою підвищення якості освітніх послуг, формування мотивації дорослого населення до професійного навчання та отримання робітничих професій Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості активно впроваджує також елементи технології дистанційного навчання в організацію профнавчання безробітних та здійснює розробку дистанційних курсів. Лише за 2020 рік 16,1 тис. осіб з числа зареєстрованих безробітних України проходили професійне навчання із застосуванням дистанційних технологій. Значна частина – у Сумському центрі професійно-технічної освіти.

Минулого року професійне навчання пройшли тисячі безробітних Сумщини. Вони отримали конкурентоспроможну спеціальність, підвищили кваліфікацію.