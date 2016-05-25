Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:54284

Житель Сумщины прекратил голодовку, начатую из-за распаханного пастбища

Житель Павловки Владислав Алпатов, который 16 июня объявил голодовку в помещении городского совета Белополья, прекратил голодовку вечером в тот же день.

Мужчина протестовал против распашки пастбища в своем селе, пишет Суспільне.

Он рассказал, что вечером 16 июня, когда закончился рабочий день, работники горсовета попросили мужчину выйти на улицу. Он вызвал полицию, чтобы спросить, можно ли ему остаться в помещении на ночь. Полицейские объяснили, что должны составить админпротокол. Поэтому Владислав Алпатов решил выйти из помещения и прекратить голодовку.

Он также сказал, что по телефону глава Сумской райгосадминистрации Руслан Сиренко пообещал ему решить проблему через две недели. Журналистам г-н Сиренко сказал, что вопрос под контролем, после совещания, которое состоится в ближайшие дни, его должны решить.

Ранее жители Павловки Белопольской ОТГ требовали вернуть им единственное пастбище, которое распахали и засеяли.

Речь идет о земле в центре села. Жители села приходили на сессию Белопольского горсовета и просили помочь вернуть землю громаде, которую вынесли за пределы села и передали в частную собственность. Житель Павловки Владислав Алпатов рассказывал, что границы села установили с нарушением закона.

Общество Голодовка Павловка Пастбище
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Житель Сумщины объявил голодовку под зданием мэрии
Вчера 11:16

Житель Сумщины объявил голодовку под зданием мэрии

В Белополье у здания горсовета житель Павловки Владислав Алпатов объявил голодовку....

04.05.2020 20:25

Гендиректор Глуховской горбольницы объявил голодовку (видео)

В сети появилось видео, на котором гендиректор Глуховской городской больницы Анатолий Кияшко объясняет причины, почему он решил голодать....

На Сумщине журналистка объявила голодовку (видео)
17.05.2019 16:44

На Сумщине журналистка объявила голодовку (видео)

И.о. главного редактора местного радиовещания в Лебедине Наталья Петренко огласила голодовку....

07.11.2016 12:58

Конотопчанка голодает под Верховной Радой

Жительница Конотопа Галина Лапутина не смогла отстоять справедливость на Сумщине, поэтому надеется на это в столице....

В Сумах голодающей подчиненной Жука вызывали скорую
25.05.2016 10:39

В Сумах голодающей подчиненной Жука вызывали скорую

Сегодня, 25 мая, в Сумах на пл. Независимости стало плохо уволенной начальнице отдела договоров и контроля платежей Ирине Ковпаковой....

Новости

На Сумщине 46 новых случаев заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:48
В Украине существенно ослаблен карантин
Вчера 16:03
Власть меняется? Кабмин согласовал назначение нового главы Сумской ОГА
Вчера 14:02
В Конотопской мэрии кадровые изменения
Сегодня 14:15
Владимир Быков выиграл конкурс на должность главного архитектора Сумщины
Сегодня 14:00
Служба зайнятості першою на Сумщині запровадила прогресивні форми навчання
Сегодня 13:38
Псевдобанкир снял с банковского счета глуховчанина 27000 гривен
Сегодня 13:14
Житель Сумщины прекратил голодовку, начатую из-за распаханного пастбища
Сегодня 12:54
Нардеп от Сумщины поучаствовал в потасовке в Верховной Раде (видео)
Сегодня 12:34
У Тростянці пройде спортивний фестиваль
Сегодня 12:19
Шосткинские хоккеисты стали чемпионами Украины
Сегодня 11:36
Сумские газовики анонсировали существенное повышение тарифов
Сегодня 11:14
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Oscar Shorts-2021
Oscar Shorts-2021
Кино Планета Кіно
17.30
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.15; 18.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.