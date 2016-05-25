Житель Сумщины прекратил голодовку, начатую из-за распаханного пастбища Житель Павловки Владислав Алпатов, который 16 июня объявил голодовку в помещении городского совета Белополья, прекратил голодовку вечером в тот же день.

Мужчина протестовал против распашки пастбища в своем селе, пишет Суспільне.

Он рассказал, что вечером 16 июня, когда закончился рабочий день, работники горсовета попросили мужчину выйти на улицу. Он вызвал полицию, чтобы спросить, можно ли ему остаться в помещении на ночь. Полицейские объяснили, что должны составить админпротокол. Поэтому Владислав Алпатов решил выйти из помещения и прекратить голодовку.

Он также сказал, что по телефону глава Сумской райгосадминистрации Руслан Сиренко пообещал ему решить проблему через две недели. Журналистам г-н Сиренко сказал, что вопрос под контролем, после совещания, которое состоится в ближайшие дни, его должны решить.

Ранее жители Павловки Белопольской ОТГ требовали вернуть им единственное пастбище, которое распахали и засеяли.

Речь идет о земле в центре села. Жители села приходили на сессию Белопольского горсовета и просили помочь вернуть землю громаде, которую вынесли за пределы села и передали в частную собственность. Житель Павловки Владислав Алпатов рассказывал, что границы села установили с нарушением закона.