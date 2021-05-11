Ночью на Сумщине спасатели оказали помощь водителю «скорой» Сегодня, 17 июня, в 2:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение о необходимости оказания помощи в буксировке автомобиля скорой помощи в с. Товста на Белопольщине.

На место происшествия был направлен дежурный караул 40-го государственного пожарно-спасательного поста.

По предварительной информации, во время следования на вызов автомобиль не смог самостоятельно преодолеть усложненный участок дороги. Спасатели с помощью буксировочного троса и пожарного вездехода на базе «ЗИЛ» отбуксировали транспортное средство на безопасный участок пути, откуда он самостоятельно продолжил движение. В салоне автомобиля находились водитель и фельдшер, которые в результате происшествия не пострадали.

Всего к оказанию помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 2 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.