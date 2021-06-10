Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:14130

Псевдобанкир снял с банковского счета глуховчанина 27000 гривен

На этот раз жертвой мошенника стал 62-летний житель города Глухов. Злоумышленник узнал персональные данные по карте заявителя и завладел его деньгами.

Работникам полиции мужчина рассказал, что утром он получил сообщение о якобы блокировании карты и немедленно позвонил на номер, указанный в сообщении. Трубку взял неизвестный и, представившись сотрудником банка, отметил, что для разблокирования его карты необходимо продиктовать конфиденциальную информацию по ней. Так заявитель и сделал.

После разговора мужчина решил проверить счет на карточке и обнаружил пропажу немалой суммы денег. Тогда и обратился в полицию.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начали поиски афериста, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Шостке телефонные аферисты выманили у пенсионерки 37 тыс. грн
Вчера 10:51

В Шостке телефонные аферисты выманили у пенсионерки 37 тыс. грн

Жертвой телефонных аферистов в Шостке стала 63-летняя местная жительница. Злоумышленники воспользовались персональными данными пенсионерки, и под предлогом возврата денег за...

В Шостке поймали мошенников
14.06.2021 15:55

В Шостке поймали мошенников

Сотрудники группы реагирования патрульной полиции задержали автомобиль с лицами, подозреваемыми в мошенничестве....

Родственники мэра Сум пострадали от аферистов
14.06.2021 08:44

Родственники мэра Сум пострадали от аферистов

Об этом мэр Сум Александр Лысенко сообщил сегодня, 14 июня, во время аппаратного совещания....

В Сумах иностранец впарил пенсионерке поддельный товар (видео)
11.06.2021 12:19

В Сумах иностранец впарил пенсионерке поддельный товар (видео)

Правоохранители Сум оперативно обнаружили мужчину, который обманул пожилую сумчанку....

Взят под стражу подозреваемый в совершении грабежа и мошенничества в Конотопе
10.06.2021 16:04

Взят под стражу подозреваемый в совершении грабежа и мошенничества в Конотопе

По ходатайству прокурора Конотопской окружной прокуратуры и следователя полиции по решению суда 10 июня избрана мера пресечения в виде содержания...

Новости

На Сумщине 46 новых случаев заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:48
В Украине существенно ослаблен карантин
Вчера 16:03
Власть меняется? Кабмин согласовал назначение нового главы Сумской ОГА
Вчера 14:02
В Конотопской мэрии кадровые изменения
Сегодня 14:15
Владимир Быков выиграл конкурс на должность главного архитектора Сумщины
Сегодня 14:00
Служба зайнятості першою на Сумщині запровадила прогресивні форми навчання
Сегодня 13:38
Псевдобанкир снял с банковского счета глуховчанина 27000 гривен
Сегодня 13:14
Житель Сумщины прекратил голодовку, начатую из-за распаханного пастбища
Сегодня 12:54
Нардеп от Сумщины поучаствовал в потасовке в Верховной Раде (видео)
Сегодня 12:34
У Тростянці пройде спортивний фестиваль
Сегодня 12:19
Шосткинские хоккеисты стали чемпионами Украины
Сегодня 11:36
Сумские газовики анонсировали существенное повышение тарифов
Сегодня 11:14
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Oscar Shorts-2021
Oscar Shorts-2021
Кино Планета Кіно
17.30
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.15; 18.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.