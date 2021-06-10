Псевдобанкир снял с банковского счета глуховчанина 27000 гривен

Работникам полиции мужчина рассказал, что утром он получил сообщение о якобы блокировании карты и немедленно позвонил на номер, указанный в сообщении. Трубку взял неизвестный и, представившись сотрудником банка, отметил, что для разблокирования его карты необходимо продиктовать конфиденциальную информацию по ней. Так заявитель и сделал.
После разговора мужчина решил проверить счет на карточке и обнаружил пропажу немалой суммы денег. Тогда и обратился в полицию.
По данному факту полицейские открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начали поиски афериста, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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