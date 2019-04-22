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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:34348

Нардеп от Сумщины поучаствовал в потасовке в Верховной Раде (видео)

Сегодня, 17 июня, в Верховной Раде Украины произошла стычка нардепов от «Слуги народа» и «ОПЗЖ».

Ее спровоцировал нардеп от «СН» Никита Потураев, который заявил, что «эпоха бедности» завершится, когда завершится эпоха обмана, когда восставший народ начнет расстреливать депутатов от «ОПЗЖ».

В потасовке был замечен и нардеп от Сумщины Николай Задорожний…

В конце концов, г-ну Потураеву пришлось извиняться.

Политика Верховная Рада Николай Задорожний Потасовка
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