Нардеп от Сумщины поучаствовал в потасовке в Верховной Раде (видео)

Ее спровоцировал нардеп от «СН» Никита Потураев, который заявил, что «эпоха бедности» завершится, когда завершится эпоха обмана, когда восставший народ начнет расстреливать депутатов от «ОПЗЖ».
В потасовке был замечен и нардеп от Сумщины Николай Задорожний…
В конце концов, г-ну Потураеву пришлось извиняться.
Народный депутат от Сумщины Николай Задорожний сообщил в Фейсбуке о краже из его авто....
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